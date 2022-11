Ministra Urrutia me llamó a preguntarme cómo organizarse: Diego Molano

El exministro de las TIC, Diego Molano Vega, responde a la investigación de Sigue La W la cual reveló que estaría participando en algunos de los procesos de la cartera de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para bajar el precio de las renovaciones de espectro en Colombia y beneficiar a los operadores móviles.

Cabe recordar que la jefe de la cartera mencionó en La W, que lo único que se hizo con Diego Molano “fue una reunión de escucha donde varios expertos dieron sus opiniones, entre ellos el exministro, que es una referencia a nivel internacional.”

Sigue La W buscó al exministro Molano Vega, para conocer su versión al respecto y aclarar algunas dudas acerca del plan de conectividad impuldsado por el MinTic.

Acerca de su participación en el plan de conectividad 2022 - 2025, Diego Molano afirmó que: “Desafortunadamente no la he asesorado, siempre que tengo la oportunidad de asesorar a mi país estoy atento a hacerlo. Asesoro a muchos países, pero por ahora no he tenido la oportunidad de asesorar de nuevo al Gobierno colombiano”.

“La ministra me llamó y me pidió cómo organizar el ministerio, yo hice el cambio del plan digital en el país y pasamos a ser líderes en la región en esta materia, por esa experiencia fue el motivo de la llamada”, agregó.

Para Molano Vega, es normal que este tipo de planes se diseñen no solo con el equipo de trabajo más cercano, sino que debe hacerse con el grueso del sector, “ella ha salido a conversar con el sector, con los operadores, estos planes no se hacen solo al interior del ministerio, porque allí hay personas que no conocen las realidades”.

Respecto a su inclusión en la lista de expertos que la ministra Urrutia tendría en mente para conformar una comisión de expertos para diseñar y trazar la ruta de conectividad el exministro no negó la invitación, algo extraño teniendo en cuenta la corriente política del doctor Molano.

“Ella me invitó a hacer parte de esa comisión de expertos, estamos en un Gobierno de unidad y siempre que me llamen para servirle al país lo haré con mucho gusto, hay que promover políticas de TIC, lo que está haciendo el presidente Petro respecto al tema de fibra óptica es lo que hay que hacer”, señaló.

Finalmente, recordó que “el plan de fibra óptica en el país ha funcionado y Colombia es uno de los países mejor conectados en redes troncales, todas las redes deben ser potenciadas”.

Vea toda la información aquí: