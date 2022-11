José Félix Lafaurie se sentará en la mesa de diálogo con el ELN

Tras la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro, al presidente de Fedegan, José Felix Lafaurie de integrar el equipo negociador con el Ejército de Liberación Nacional, este último inmediatamente en medio de la inauguración del Congreso del gremio aceptó este llamado por parte del mandatario colombiano.

“El sector ganadero no puede negarse a una solicitud como la que hizo el presidente. El sector ganadero es al que más ha golpeado la violencia. A mi muchas veces me da frustración ver como hay ciertos actores en Colombia pretenden hacer del sector ganadero un sector victimario, por el contrario somos víctimas y si el presidente me pide una colaboración en esta dirección lo voy a hacer”, dijo Lafaurie

Y a esto el presidente de Fedegan añadió, “lo voy a hacer con el compromiso que me obliga. Además de un sector como el nuestro que ha sido tan atropellado en todas las regiones colombianas. Ojalá que ese anhelo de paz total pueda darse”.