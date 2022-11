Amo lo que hago, no siento desgano: Oscar D’León en su regreso a Colombia

El cantautor y músico venezolano Oscar D’León regresa a Colombia y compartirá con el público de Cali en compañía de los Latin Brothers. En diálogo con W Fin de Semana, reveló detalles sobre su carrera musical.

“Me falta seguir adelante, amo lo que hago, no siento desgano y si en algún momento tengo fatiga, uno se monta en tarima y la responsabilidad es demostrar que no estamos agotados”, aseguró este artista.

A propósito de su encuentro con el público colombiano, Oscar D’León, indicó: “siempre veo la alegría y el entusiasmo del público, es una imagen que siempre tengo y debo cumplir a cabalidad con mi repertorio”.

Vale destacar que este artista se presentará junto a los Latin Brothers el próximo 26 de noviembre en Cali.

En el encabezado escuche esta conversación completa.