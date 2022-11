Creador de Matarife tendrá que retractarse por difamar al expresidente Uribe

La silla vacía

Arranquemos con la silla vacía. El presidente Petro dejó plantados a los asistentes de los diálogos vinculantes en Bogotá.

Recuerden que el mandatario convocó a 53 diálogos regionales a nivel nacional, en los que se supone escucharán a la población y sus propuestas para construir el Plan Nacional de Desarrollo que será radicado ante el Congreso en febrero del próximo año. Hasta ahí todo normal. Esta vez el turno era para Bogotá, los representantes y concejales estaban listos para la foto, pero lo que sorprendió es que se esperaban 15.000 invitados y les puedo decir, porque yo estaba ahí, que por mucho había 500 personas.

Mucha molestia por parte de lideres sociales y asistentes al evento, al final hicieron reclamos que se viralizaron en redes porque nunca les dieron la palabra. Se evidenció un trabajo desarticulado en Presidencia con la invitación a distintos grupos sociales, pero además esto sucede una semana después de que el Pacto Histórico invitara a marcha nacional de respaldo al mandatario para evidenciar el respaldo a las reformas y al presidente.

Marcha que brilló por falta de convocatoria, y, pese a que congresistas estaban en regiones citando esta vez la gente no salió, pero tampoco les llegó al diálogo de Bogotá. No hay tales diálogos vinculantes si el presidente no asiste, si no escuchan a invitados y si no hay trabajo juicioso convocando.

Los noto asustados

Mientras que el diálogo que sí fue vinculante fue el de José Felix Lafaurie y María Fernanda Cabal, una jugada brillante del presidente. Ustedes ya escucharon al doctor Lafaurie, les puedo decir que la decisión no cambia nada en la senadora María Fernanda Cabal, ella seguirá en primera línea cuestionando al ELN, reparos de paz y al gobierno.

La verdad siempre triunfa

La Corte Constitucional de manera definitiva ha dado fin a la controversia en la que bajo el nombre ‘Matarife’, se pretendió mancillar el nombre del expresidente Álvaro Uribe. El creador a quien por cierto el senador Gustavo Bolívar, a pedido en distintos trinos que lo tengan en cuento para algo en el gobierno por “todo” lo que hizo en campaña, una serie comprobada que fue difamación. El señor Mendoza, se debe retractar de lo que dijo en ‘Matarife’.

‘Matarife’ inició lo que después se conocería como la estrategia de campaña “Correr la línea ética”. La pregunta que nos hacemos es si le quitarán a esa serie los premios que había ganado, y si congresistas que reproducían su contenido se retractarán.