Gobierno abre la puerta a retirar mensaje de urgencia al Código Electoral

Con la lluvia de críticas al trámite del Código Electoral, el Gobierno Nacional tomó una decisión para calmar las aguas en el Congreso de la República. El ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que podrían retirar el mensaje de urgencia, si no se llega a un acuerdo entre las bancadas.

Después de los reparos que han puesto sobre la mesa varias bancadas, incluida la gobiernista coalición del Pacto Histórico, Prada explicó que no se trata de un punto de honor y que el Gobierno podría ceder para dar el trámite de forma más pausada.

“Si no logramos consensos, si no logramos claridad absoluta, no tenemos ningún problema en levantar el privilegio de prioridad que genera el mensaje de urgencia. No vamos a soslayar el debate, no vamos a ‘pupitrear’ un Código de la importancia de este y, con toda la claridad, no se compadece con el esfuerzo que estamos haciendo, enorme, en este gobierno del cambio”, precisó Prada.

Igualmente, el jefe de la cartera política anunció un acuerdo con la Mesa Directiva de las comisiones primeras conjuntas, de Senado y Cámara, para aplazar la discusión para la próxima semana y dar más tiempo a socializar el proyecto y definir cómo avanzará su trámite.