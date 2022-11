Está mal intercambiar favores: Cambio Radical por “mermelada” en Código Electoral

El director de Cambio Radical, Germán Córdoba, denunció en medio de una audiencia pública en las comisiones primeras de Senado y Cámara que los congresistas les habrían entregado puestos en la Registraduría desde el primer intento de trámite de la reforma al Código Electoral.

Córdoba habló de más de 100 cargos que, a su juicio, representan un impedimento para que quienes supuestamente han recibido esa “mermelada” voten el proyecto, el cual tiene mensaje de urgencia del Gobierno Nacional.

En entrevista con La W, Córdoba aseguró que “de un tiempo para acá, Cambio Radical se ha dado a la tarea de cambiar esa imagen y esos errores que se cometieron en el pasado (…) hoy tendríamos 3 gobernaciones más, pero nosotros negamos avales de personas que hoy son gobernadores, es una tarea difícil y titánica, en eso estamos, de cambiar actitudes”.

En cuanto a la lista revelada por La W, Córdoba indicó que “recomendar a un conocido para un cargo por sí solo no está mal, no es falta, lo que sí está muy mal es intercambiar favores, por eso lo que yo hice fue llamar la atención y decir que si algún parlamentario ha recomendado a una persona para trabajar en la Registraduría debe decirlo y debe abstenerse de votar este Código”.

De igual forma, se refirió a los congresistas de su partido que aparecen en el listado y las acciones que tomará Cambio Radical contra ellos. “El mismo llamado que hice para todos los parlamentarios, si recibieron ese tipo de favores o de gestos por parte de la Registraduría lo que deben hacer es abstenerse de votar (…) si se configura un intercambio de favores es donde se comete una falta”.

Para finalizar, el director del partido se refirió al registrador Alexander Vega. “Yo no tengo ninguna relación con el registrador, no tengo amistad ni hablo con él, tampoco coincido en mi círculo social. Yo no intenté llamarlo y no lo haré, no me interesa hablar con él”.

Escuche la entrevista completa a continuación: