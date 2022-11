Familiares de diputados del Valle se retiran de la JEP tras posibles penas a Farc

En entrevista con W Radio, Juan Camilo Sanclemente, representante de la Fundación Defensa de Inocentes que agrupa a siete de las doce familias de los diputados del Valle asesinados por las Farc, anunció que se retirarán de la JEP, tras la resolución de conclusiones que la Sala de Reconocimiento emitió sobre posibles penas a imponer al exsecretariado de las Farc.

Lo anterior, al considerar que las acciones se quedarán en reparaciones simbólicas sin efecto real en las víctimas, y que además se irrespetó lo consignado en el Acuerdo de Paz, sobre una restricción efectiva de las libertades de los condenados en las zonas veredales, por lo cual según sus palabras “seguirán como si nada” y a su juicio no hay garantías para las víctimas.

“Se ha hablado con las personas que representamos, inicialmente con Sigifredo López, y entendemos que no hay garantías ante dicha jurisdicción y que la centralidad no son las víctimas, entonces se ha tomado la decisión de apartarnos de dicha jurisdicción. Que la JEP haga lo que considere con sus victimarios, no hay justicia”, sentenció Sanclemente.

Incluso, calificó como una “burla” a las víctimas la manera en la que se ha ido convirtiendo el proceso, e hizo un llamado a que otras más se aparten del tribunal transicional.

“Nos hacemos a un lado e invitamos al resto de víctimas para que no se sigan prestando para ese tipo de burlas y miremos entre todos una forma de llegar a esa verdad plena que tanto las víctimas han anhelado y las víctimas han sufrido, las víctimas dejaron mucho a un lado porque creyeron en un Proceso de Paz (...) se radica una solicitud ante la misma JEP diciendo que no vamos a continuar”, manifestó Sanclemente.

El representante de víctimas asimismo calificó se asimétrico el proceso en el interior de la jurisdicción, afirmando que mientras a los exintegrantes del secretariado se les ha tolerado decir “verdades a medias”, a los militares que comparecen se les amenaza con que digan toda la verdad, so pena de ser expulsados.

“Para unos casos sí está la rigurosidad de la JEP pero para otros casos contra las Farc lastimosamente esa rigurosidad no la vemos y lo que se ha evidenciado es una burla contra ellas”, manifestó.

Finalmente, el representante de la Fundación Defensa de Inocentes señaló que tras abandonar la jurisdicción, evalúan impulsar acciones contra el antiguo secretariado, ante la Corte Penal Internacional como tribunal subsidiario de la justicia transicional colombiana, y criticó que otras organizaciones se mantengan en silencio porque son abogados de oficio que reciben su salario de la misma JEP.

