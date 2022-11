“Mi nombramiento genera mucha ampolla en la clase política”: Juan Alfonso Latorre

En diálogo con La W, el futuro director del Invias, Juan Alfonso Latorre habló en La W sobra las investigaciones en su contra en la Contraloría y la Procuraduría que surgieron a raíz de su paso por la Agencia de Infraestructura del Meta.

El ingeniero aseguró que las investigaciones tienen como origen contratos que fueron suscritos antes de su llegada a la entidad y que su vinculación a los procesos disciplinarios y fiscales se dan con el fin de que explique sus actuaciones para solucionar que se han presentado frente a esas obras.

“A mí nunca me han llamado de la Procuraduría y la Contraloría, no sé dónde quedan los edificios. Me han pedido informes sobre la trazabilidad de los proyectos, sobre su avance. Son temas que vienen de administraciones pasadas, que dejaron las obras sin ejecutar. Yo lo que tengo que contar son cosas buenas”, aseguró.

Latorre añadió que su nombramiento “genera ampolla en la clase política” y que hay personas interesadas en que su nombramiento no se materialice. El ingeniero también mencionó al Partido Conservador, como una de las fuerzas políticas interesadas en quedarse con el cargo.

La W consultó con la Procuraduría y la Contraloría que confirmaron la existencia de siete procesos disciplinarios y fiscales contra el futuro director del Invias. Sin embargo, hasta el momento no hay sanciones contra Latorre que impidan su llegada a una de las entidades más importantes del sector transporte.

Escuche la entrevista completa a continuación: