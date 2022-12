Así fue el debate de moción de censura a la MinMinas y así van las cuentas

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, enfrentó el primer debate de moción de censura contra un funcionario del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la historia no termina ahí y Vélez tendrá que esperar a la decisión de la Plenaria de la Cámara de Representantes del próximo martes para que se defina si continúa o no en el cargo.

De momento, tiene el apoyo mayoritario, pero solo el 6 de diciembre, cuando se someta a votación la moción, se sabrá si logra mantenerse como jefe de la cartera minero-energética, en medio de las críticas y preocupaciones que han expresado los partidos Centro Democrático y Cambio Radical frente a su gestión.

El debate arrancó con las intervenciones de seis de los citantes, que estuvieron interrumpidas contantemente por el ruido en el recinto y las frecuentes peticiones de uso de la palabra de representantes para solicitar mociones de orden, que llevaron a que el presidente de la corporación, David Racero, retirara a todos los asesores del Salón Elíptico.

El primero en intervenir fue el representante uribista Oscar Villamizar, quien planteó una supuesta usurpación de funciones del Congreso por parte de la ministra, al proponer cerrar la puerta a la exploración y explotación de petróleo y gas.

“El artículo 150 de la Constitución, dice que la Ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables; la ley, no la ministra de Minas. Hasta donde tengo entendido, ministra, dentro de sus funciones no está legislar. Esas son las funciones que le da al Congreso de la República. ¿No les gusta lo que existe en este momento? No lo pueden dejar de aplicar. Vengan al Congreso a hacer el debate, que este Congreso debata y tome la decisión de si quiere exploración o explotación”, afirmó.

El momento más del debate lo protagonizó la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, quien reveló un contrato suscrito por Ecopetrol para importar gas de Venezuela.

“Toda esta crisis y este decrecimiento al que nos quiere llevar la ministra es porque tienen un negocio cocinado con Venezuela, fíjense ustedes”, precisó.

La ministra estuvo acompañada por varios integrantes del gabinete que hicieron presencia en la sesión, arrancando por el ministro del Interior, Alfonso Prada; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la de TIC, Sandra Ramírez.

Vélez fue la última en hablar, pero eso sí ratificó la necesidad de avanzar en la transición minero energética, aunque señaló que el tema será “seguro y gradual”.

#NoticiaW Después de 10 horas de sesión, finalizó el debate de moción de censura a la ministra de Minas, Irene Vélez. La funcionaria explicó a la Cámara el futuro de los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas en el país → https://t.co/tbm3iWvODO pic.twitter.com/HGGpHMax3q — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 1, 2022

Las cuentas

Por ahora la ministra tiene el respaldo de prácticamente todos los partidos, salvo el Centro Democrático y Cambio Radical. Las bancadas empezarán a reunirse en los próximos días para tomar una decisión unificada para el próximo martes.