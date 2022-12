¿Peligra el subsidio al SOAT? Iniciativa tendría que pasar primero por el Congreso

La iniciativa del Gobierno Nacional de reducir en un 50% el valor del SOAT en Colombia para las motos de bajo cilindraje y para algunos vehículos de distintas categorías ha recibido bastantes críticas por parte de diferentes sectores.

En entrevista con Sigue La W, el ex viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño indicó que “cuando se inventa el aparato del Estado se dice que no puede haber ningún gasto que pueda hacer el gobierno sin que previamente el Congreso se lo autorice y es porque ese es el centro de la democracia”.

Además, indicó que en este caso no hay una autorización legal para el gasto, así como también recursos en el presupuesto asignados. “Uno debe tener una autorización a través de una ley previa y una incorporación de recursos a través del presupuesto general. Ninguna de las dos medidas existe”.

Por otra parte, aseguró que “se metieron en un enredo, hicieron un anuncio para evitar un paro, les midieron un poquito el aceite y por eso hicieron un anuncio que hoy no pueden materializar”.

Por otro lado, explicó que por ahora no ve una salida para este proyecto. “El que crea el gasto y lo autoriza es el Congreso, sin esa autorización nosotros como gobierno no podemos hacer gastos. La única forma en la que uno no puede pasar por el Congreso sería por una emergencia económica, pero no se ve un sustento para decretar una emergencia económica”.

En esa misma línea, dejó claro que el Gobierno va a tener un problema grande ante el SOAT a la hora de llegar a un acuerdo para el pago. “Les va a tocar posponer la decisión y esperar a que tengan la autorización legal”.

Para finalizar, dejó claro que “darles un subsidio a 9 millones de personas no está bien focalizado, hay motos de 250 cc que son de lujo, ese 10% de la reforma tributaria podría focalizarse mucho más”.

Escuche la entrevista completa a continuación: