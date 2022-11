Soat 2023: Motos que no tendrán descuento del 50%

Para las motos de bajo cilindraje, los vehículos de negocio, taxis o un microbuses urbanos y de servicio público urbano e intermunicipal habrá un descuento del 50% en la tarifa del Soat, según anunció recientemente el Gobierno Nacional, sin embargo no son todos los vehículos los que recibirán este beneficio y en W Radio le contamos cuáles son los que no se beneficiarían.

Inicialmente se debe aclarar que la medida de ofrecer este descuento va ligada a la necesidad de impulsar a que más vehículos tengan en regla este documento, y además, compensar la subida de los precios de la gasolina, tal como lo afirmó el presidente Gustavo Petro en su Twitter oficial.

Al reducir a la mitad el valor del SOAT para motos y taxis, buscamos más progresividad en la eliminacion de los subsidios a la gasolina.



Habrá cursos para nuevos motociclistas con el fin de reducir los siniestros — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 22, 2022

De igual forma, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes dijo que con la medida “los motociclistas ahora nos tiene que ayudar a reducir la siniestralidad para compensar la reducción de este descuento”.

Así las cosas, las motos que estén entre 100 cc y 200 cc (cilindraje) serán las que podrán recibir este descuento, pero, las que se encuentres por encima de los 200 de cilindraje no podrán acceder, ya que, aunque sean motos que se usen corrientemente en el país, según las autoridades son motos más que todo usadas para viajar y otros motivos que no son los principales por los cuales se quiere dar el descuento como el hecho de usar el vehículo para trabajar diariamente.

¿Cuáles serían las marcas?

Así mismo, las marcas de algunas motos que no aplicarían para este descuento serían las catalogadas por los usuarios como ‘de alto cilindraje:

Royal Enfield

BMW

Harley Davidson

Yamaha

Kawasaki

Suzuki

Honda

Entre otras marcas que por lo general pueden ser más apetecidas por su rendimiento en carretera, su categoría ‘deportiva’, y no por ser efectivas en temas de calidad/precio en labores de trabajo diario.

Finalmente, a pesar de que se anunció este descuento, recientemente Alejandro Rubio, uno de los lideres del gremio de los motociclistas, aseguró para Contrarrerol de W Radio que este tipo de acuerdos se han logrado sin tener “nada escrito”.

“No es que no sea suficiente, agradecemos este gran gesto que no veíamos en muchos años, el asunto es que como hace poco se hizo un convenio con el ministro y ofreció que para el 31 de octubre se arreglaba esto, convenio verbal que no se dio, lo que pasó ayer fue verbal, no hay nada escrito”, aseguró.