JEP mantiene protección en cementerio de Aguachica por demora en traslado de cuerpos

Imagen de referencia. Foto: Joaquín Sarmiento / AFP via Getty Images / JOAQUIN SARMIENTO

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) prorrogó por seis meses más las medidas de protección sobre el cementerio San Martín (o “de los pobres”) en Aguachica (Cesar) al encontrar que el traslado de cuerpos no identificados, de posibles víctimas de desaparición forzada, a otro camposanto, sigue sin cumplirse.

De acuerdo con lo encontrado por los magistrados, los funcionarios contratados por la alcaldía municipal aún no han hecho un reconocimiento del terreno, por lo cual no se encuentran preparados para adelantar esas labores, así que, los criterios de urgencia de protección de los cuerpos se mantienen.

“...hasta la fecha la administración municipal aún no le ha reportado a la Sección que el equipo humano contratado para el traslado administrativo de las estructuras óseas del referido camposanto al cementerio Católico Central de dicha municipalidad, se encuentra en condiciones de realizar dicha tarea en condiciones técnico científicas adecuadas” indica la decisión.

Asimismo, los jueces solicitaron a la alcaldía municipal que en un término máximo de cinco días remita el cronograma claro y específico de las labores de traslado de los restos, tarea que contará con el acompañamiento de la Fiscalía para que luego intervenga el terreno junto con la UIA (Fiscalía de la JEP).

“...reiterará a la UIA y a la Fiscalía para que, una vez se practique el traslado administrativo indicado programen las diligencias de intervención en la zona no intervenida del cementerio San Martín, a fin de verificar la existencia o no de cuerpos no identificados” señaló la jurisdicción.

Adicionalmente, la Sección reveló que adelantará una audiencia de seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares fijadas, de la cual la fecha y la hora se conocerá en las próximas semanas.