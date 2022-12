Partidos del Mundial: ¿cuáles se juegan mañana 5 de diciembre? Hora Colombia

Luego de 12 días desde su inicio, el Mundial de Qatar 2022 terminó su fase de grupos con grandes sorpresas como la eliminación de selecciones como Alemania, Uruguay, Bélgica y Dinamarca.

Este sábado se iniciaron los partidos de los octavos de final: Países Bajos vs. Estados Unidos y Argentina vs. Australia.

Y es que el Mundial no se detiene, pues el domingo jugaron Francia vs. Polonia e Inglaterra vs. Senegal.

¿Qué partidos se juegan este lunes 5 de diciembre?

Dos de los partidos más interesantes de la fase de octavos como lo son Japón vs. Croacia. Los nipones dieron la sorpresa en su grupo al vencer a Alemania y España y clasificando como primera. Por su parte, los croatas tienen a figuras como Luka Modric y Kovacic.

El juego Japón vs. Croacia se jugará a las 10:00 de la mañana (hora Colombia).

Este mismo día, Brasil enfrentará a Corea del Sur. La ‘canarinha’ viene de perder ante Camerún en la fase de grupos, mientras que los asiáticos clasificaron luego de vencer a Portugal.

El partido Brasil vs. Corea del Sur será a las 2:00 de la tarde (hora Colombia).