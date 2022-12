Dan vía libre para construcción de un nuevo relleno sanitario en Montería

A través de un comunicado, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), confirmó que se levanta la suspensión que pesaba en contra del proyecto denominado “Parque Industrial de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Especiales no Peligrosos – Los Cerros”, que busca la construcción de un segundo relleno sanitario en la ciudad de Montería, donde sería operado por la empresa Siempre Limpio del Caribe S.A.S. E.S.P.

La suspensión se impuso el pasado mes de septiembre porque el proyecto, al parecer, carecía de socialización con la comunidad del corregimiento Patio Bonito, donde se construiría el relleno sanitario.

“Dicha suspensión se condicionó hasta tanto se diera cumplimiento a requerimientos de carácter técnico, consistentes en la remisión de informes, estudios y planes, entre otros; así como se ampliará el proceso de socialización y participación comunitaria con la población cercana al área de influencia. Por oficio radicado No. 20221109741 del 07 de octubre de 2022, la empresa Siempre Limpio del Caribe S.A.S. E.S.P, remitió informe de cumplimiento”, señala la CAR – CVS.

En ese sentido, anota que “se realizó una evaluación profunda y exhaustiva del informe presentado por la empresa, donde se evidenció, entre otros aspectos, que los requerimientos técnicos efectuados fueron cumplidos por el beneficiario de la licencia”.

“La CVS a través de resolución No. 3-0094 de 5 de diciembre de 2022, ordenó levantar la medida de suspensión ordenada sobre las actividades contempladas en la licencia ambiental otorgada mediante resolución No. 2-8261 del 30 de julio de 2021, a la empresa Siempre Limpio del Caribe S.A.S. E.S.P. para desarrollo del proyecto denominado Parque Industrial de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Especiales no Peligrosos – Los Cerros, ubicado en el municipio de Montería, departamento de Córdoba”.

Hace unos meses, líderes de la comunidad de Patio Bonito habían expresado su inconformidad con este proyecto, pero, sorpresivamente, hoy el parecer es distinto.

“Estamos de acuerdo con que se haga el relleno sanitario; inicialmente no se había vendido la idea de cómo era el nuevo proyecto. La comunidad se opuso porque se había vendido la idea que sería como el relleno sanitario Loma Grande, a cielo abierto, y eso causó un impacto negativo en las comunidades, por eso era la oposición. Sin embargo, se fueron dando las cosas para que se escuchara la propuesta de la empresa Siempre Limpio, de cómo iba a ser a la operación en este relleno, después de la socialización no hubo más oposición”.