“Me robaron 14 millones dentro del Banco”, denuncia agricultor en Antioquia

En el municipio de Los Andes en el departamento de Antioquia se presentó un inédito caso de un robo al interior de un banco. La victima asegura que inicialmente tuvo acompañamiento de la Policía hasta su llegada a la entidad, sin embargo, unos minutos después ingresaron al sitio unos asaltantes que lo golpearon y le robaron su dinero.

La situación se reportó en el casco urbano del municipio el pasado 26 de noviembre y la víctima, el señor Carlos Vélez de 66 años fue golpeado por parte de los delincuentes, luego de oponer resistencia al robo.

En dialogo con Sigue La W, Carlos Vélez relató los momentos de tensión vividos al interior de la sede del Banco Agrario del municipio antioqueño en donde los asaltantes se habrían llevado una suma cercana a los catorce millones de pesos provenientes de la venta de cosecha de café de los últimos meses.

“Me llevaron dos policías al banco, ahí me dejaron y luego de tres minutos llegaron los asaltantes”, señaló.

La víctima inicialmente habría hecho el cambio de unos cheques en otra entidad financiera del municipio, por lo cual, recomendaron el acompañamiento de las autoridades para su desplazamiento.

“Cuando llegue al banco uno de los funcionarios me recibió la tarjeta y me dijo que esperara, luego entraron los asaltantes, yo estaba a una distancia de tres metros de las cajas del banco. Los ladrones me agredieron con el revolver, en ese momento toda la gente salió corriendo”, explicó.

Según Carlos, los protocolos de seguridad no se cumplieron en ningún momento, incluso señaló que las cámaras de seguridad del banco no funcionaron en el momento del atraco.

“En el momento del robo las cámaras estaban desactivadas y después volvieron a funcionar sin ningún problema”, manifestó.

Por ahora se adelantan investigaciones para dar con los responsables de los hechos y descubrir si alguno de los policías o funcionarios de las entidades bancarias tiene que ver en el millonario robo.

