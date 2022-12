Moción de censura contra la ministra Irene Vélez, ¿cómo está el pulso en la Cámara?

Este martes a las 9 de la mañana se llevará a cabo la votación de la moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la Cámara de Representantes.

En entrevista con La W, los representantes Carlos Ardila, Pedro Suárez y Carolina Arbeláez dieron su punto de vista sobre lo que pasará en esta votación en el Congreso de la República.

Para empezar, Carlos Ardila del Partido Liberal señaló que “no acompañamos la moción de censura, no reprochamos el comportamiento de la ministra porque simple y llanamente las 4 causas que motivaron esta moción no lograron probarse en el debate de hace ocho días”.

Agregando que “respaldamos a la ministra, respaldamos su gestión y estaremos atentos a acompañarla”.

Por su parte, Pedro Suárez del Pacto Histórico, expresó que “nosotros consideramos que los argumentos presentados de una y otra parte fueron claros en llevarnos a concluir que no hay razones para censurar a una ministra que está haciendo bien su trabajo”.

Además, resaltó que “estamos absolutamente seguros de que la decisión de la mayoría en la Cámara de Representantes va a favorecer la permanencia de la ministra”.

Por su parte, la representante de Cambio Radical Carolina Arbeláez, quien está citando esta moción de censura, indicó que “en ese debate evidenciamos que la ministra en 100 días ha generado con sus anuncios un pánico económico (…) hicimos una denuncia muy grave sobre la clara intención de este Gobierno de empezar negocios con Venezuela para importar gas, no sabemos qué otros argumentos podríamos darle al Congreso”.

Para finalizar, especificó que Vélez no cuenta con la experiencia suficiente para liderar la cartera energética y que además, “dejó clarísimo que no iba a volver a firmar contratos de exploración y explotación, ¿qué más motivos necesita el Congreso para votar esta censura? Es lamentable”.

Escuche la entrevista completa a continuación: