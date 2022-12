“¿No le da vergüenza?”: Jorge Robledo criticó el ‘pasado uribista’ de Roy Barreras

El exsenador Jorge Enrique Robledo publicó a través de sus redes sociales algunos mensajes contra Roy Barreras, el actual presidente del Congreso. En su cuenta de Twitter aprovechó para criticarle sus acercamientos con otros sectores políticos en el pasado.

Todo comenzó por los rumores de un supuesto acercamiento entre Álvaro Uribe y Jorge Enrique Robledo para que este último aspirara a la Alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones regionales.

Aunque Robledo salió a desmentir dicha situación, y aseguró que “no será candidato a nada”, en redes sociales no se detuvo la polémica.

“Hay quienes hacen oposición patológica. Y quienes tienen esa patología terminan juntándose. Robledo + Uribe = ¿Sorpresa?”, trinó Roy Barreras.

Jorge Robledo le respondió por el mismo medio y aprovechó para recordarle su “pasado uribista”, así como otras alianzas políticas.

“¿Y no le da vergüenza a usted, Roy Barreras, meterse en esto, y mintiendo, luego de haberle mamado a Uribe, a Santos y ahora a Petro? ¿Es verdad, además, que no le mamó a Duque porque no lo quisieron recibir? Sincérese.”, escribió Robledo.

A continuación, los mensajes de Roy Barreras y Jorge Enrique Robledo.