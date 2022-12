Yeison Mora, chef revelación de Colombia, contó cómo se enamoró de la cocina

Yeison Mora, dueño del reconocido restaurante Idílico de Medellín, pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para hablar de cómo surgió su amor por la cocina y el proceso que ha tenido para ser uno de los mejores chef del país.

“Fue algo que se dio en el camino porque no lo tenía en mi cabeza, quería meterme más por el fútbol y el deporte. Salí de estudiar y no tenía muy claro qué hacer y en ese caso jugó un papel importante mi papá porque me dijo que no me podría quedar ‘vagando’”, mencionó.

Asimismo, narró cómo fue que se enamoró de la cocina, detalló el momento en el que pasó de no saber qué hacer a ser un apasionado por la gastronomía colombiana.

“Todo cambió cuando ingresé a hacer pasantías, encontré personas talentosas y se me impregnó. Personas tan profesionales y que disfrutaban de su trabajo. A medida que fui viendo los procesos me fui llenando de amor por la cocina”, dijo.

Por otro lado, se refirió a la gastronomía europea, destacando que no tiene los sabores que hay en Latinoamérica.

“Se me llegó a meter mucha cosa de la biodiversidad que hay en este país. Cuando estuve en Europa no vi esos sabores como los que hay acá en Latinoamérica. Me enamoré de los sabores de las cocciones lentas”, señaló.

Finalmente, destacó como una responsabilidad representar a Colombia como el chef revelación en el Congreso Global de Gastronomía.

“Es algo demasiado lindo. Tenemos una responsabilidad muy grande. Lo más importante es trabajar y mostrar que en Colombia la gastronomía cada vez crece más”, concluyó.