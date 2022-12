No se pierda estas ferias en Bogotá: Expoartesanías, Vassar y Feria Eva

Si aún no ha comprado los regalos de Navidad, este fin de semana es una gran oportunidad. Los bogotanos podrán disfrutar de una variedad de eventos que contarán con la participación de artesanos y emprendedores.

Expoartesanías

Del 7 al 20 de diciembre se realizará la edición número 32 de Expoartesanías en Corferias. Este evento enaltece la labor de los artesanos y de la cultura colombiana y del mundo. El recinto contará con 5 pabellones y con la participación de más de 720 artesanos provenientes de los 32 departamentos del país.

Boletería:

-Adulto mayores 12 años: $20.000.

-Niños menores de 12 años: no pagan boleta.

-Adulto preventa online hasta el 6 de diciembre: $15.000.

Este evento tendrá un descuento vigente durante los 14 días de feria para los hogares colombianos de estratos los estratos 1, 2 y 3. El descuento será del 20% y deberán presentar el recibo de noviembre cancelado de agua, luz o gas donde se refleje el estrato.

Vassar Feria

Del 9 al 18 de febrero en el Parque El Country de Bogotá, se llevará a cabo Vassar, un movimiento creativo que destaca lo mejor del emprendimiento colombiano. El 25% de los ingresos por boletería serán destinados al fondo que apoya a esos talentos que han decidido emprender.

Esta feria cuenta con 8 categorías: accesorios, Moda, Mascotas, Salud y belleza, Gastronomía, Arte, Hogar y decoración y Kids. De 11:00 a. m. a 10:00 p.m., los asistentes podrán participar de este evento.

Ingresando a entradasamarillas.com podrán comprar las entradas para cualquiera de los 10 días de nuestra feria. Listado de marcas colombianas.

Feria Eva

A partir de este 13 de diciembre y hasta el 18 de diciembre, la edición “Christmas Edition” de la Feria Eva en Bogotá celebrará la segunda fase del evento.

Para esta ocasión, la feria contará con la participación de 420 marcas. Para la primera semana se presentaron 210 marcas inaugurando la edición. Algunas de las marcas que estarán presentes son: Maison Denim, Muza Luci, Yaquut, Lab Girl Co. Oh Honey, Toña y Pepo, Zierra Leona, Laiao, Oh Hello Miu y Qshi.

La feria se llevará a cabo en el Parque de la 93, su ingreso es gratuito y se cobra una comisión de venta por producto.