“Hay que seguir luchando para llegar a una democracia en Irán”: Taghi Rahmani

Al menos cuatrocientos manifestantes han sido condenados a penas de prisión en Teherán por su implicación en las protestas desatadas en Irán por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, tras ser detenida por la llamada Policía de la moral a mediados de septiembre.

En entrevista con La W, el periodista y escritor iraní Taghi Rahmani, quien está exiliado en Francia, aseguró que la situación es crítica y por eso es necesario seguir luchando por los derechos humanos.

“Yo soy activista y creo que hay que luchar para llegar a una democracia, para tener derechos humanos en el país, tenemos que seguir luchando”, dijo.

En cuanto al mensaje que está enviando el régimen iraní con las ejecuciones, Rahmani aseguró que “lo más importante que hace una dictadura es generar miedo, hacer que la gente se asuste y las ejecuciones son por eso, al principio, Alí Jamenei creía que las protestas iban a terminar, pero sabe que eso no va a pasar y por eso han detenido a 16.000 personas y las ejecuciones son para causar miedo a las personas, pero ellos no van a cambiar de idea porque están en contra del Gobierno”.

Sobre las posibilidades para derrotar al régimen, el escritor indicó que no será fácil, pero seguirán luchando para conseguirlo. “La gente quiere libertad y democracia, ya no pueden vivir con ese sistema, ya no es posible sobre todo para los jóvenes. Vamos a luchar porque o si no la situación va a ir de mal en peor”.

Por otra parte, Rahmani explicó que los demás países tienen que condenar lo que está pasando en Irán, defender los derechos humanos y hacer presión contra el régimen. “Tienen que hacer más presión sobre el gobierno iraní por las ejecuciones y no interesarles tanto el acuerdo nuclear. Los iranies necesitan más presión”.

Escuche la entrevista completa a continuación: