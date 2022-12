Más de 50 docentes estarían amenazados en Córdoba

De acuerdo con la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), con una cifra de 59 docentes amenazados estaría cerrando el año 2022 en este departamento, donde los educadores están exigiendo garantías para ejercer su labor, sobre todo, en las zonas más apartadas de Córdoba.

