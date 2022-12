Lafaurie sobre ELN: no he estado incómodo, tengo una responsabilidad y no la evadiré

A propósito de la finalización del primer ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, donde se pactaron varios acuerdos, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y la senadora María José Pizarro, voces de polos opuestos, se refirieron en Sigue La W a su experiencia y el ambiente en la mesa de negociación en Caracas, Venezuela.

De acuerdo con Lafaurie, “cuándo uno se enfrenta a una situación de esta naturaleza se debe hacer con ánimo para saber si se puede contribuir (…) esta es una situación que tendrá aristas y algunas cosas más superables que otras, pero hay que ponerle compromiso”.

En ese sentido mencionó que está comprometido con los diálogos con el ELN, asegurando que no evadirá la enorme responsabilidad que tiene con el país.

No obstante, se refirió al Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, señalando que el resultado no fue el esperado.

“Si miramos cuál ha sido el resultado con los acuerdos con las Farc, Colombia sigue igual, el tono moral del país sigue igual (…) La situación de lo que perciben en especial los más vulnerables sigue igual”.

En esa misma línea aseguró que: “si con este último gran acuerdo con organizaciones armadas históricas las cosas siguen igual, me pregunto si vale la pena ese esfuerzo nacional para nada”.

Lafaurie precisó que busca mantener una línea que pueda dar luces de lo que “debería ser un acuerdo que le sirva al país y que ponga punto final a las acciones de un grupo armado frente a la sociedad”.

“Creo que este acuerdo con el ELN al final se va a dar, lo que no tengo claro es en qué términos se dará”, aseveró.

Por otro lado, la senadora María José Pizarro aseguró que, en el marco de estos diálogos, tras compartir este proceso con Lafaurie, pudo ver otra visión del país.

“Hemos podido entender nuestras visiones de país, pero también hemos entendido que más allá del debate político hay un común interés por Colombia, un amor por Colombia”, aseguró.

Manifestó que este proceso tiene una connotación histórica pues terminaría el ciclo de las guerrillas en Latinoamérica: “con esto podremos empezar a intentar reconstruir una sociedad que ha estado partida por la guerra”.

Así mismo, señaló que entre los que integran las mesas de paz con el ELN se deben entender las diferencias sin que medien las armas, con el propósito de “darle un rumbo diferente a Colombia”.

“Podríamos ser más constructivos si tuviéramos la posibilidad de escuchar al otro y por lo tanto plantear posturas más nacionales (…) este es un debate político e ideológico, pero en ningún momento tiene que trascender a cuestionar la vida de las personas”, puntualizó la senadora Pizarro.