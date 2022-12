Reforma política pasa cuarto debate sin mayores cambios a propuesta del Gobierno

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto de ocho debates la reforma política del presidente Gustavo Petro, uno de los proyectos que han sido calificados como prioritarios por en la agenda del Gobierno Nacional.

La iniciativa, que aún tiene camino por recorrer, no sufrió mayores cambios respecto a lo aprobado en los anteriores debates. Salieron adelante las listas cerradas, con paridad de género y alternancia, a partir de 2026; la financiación de las campañas políticas con recursos de origen 100% público y la reducción de edad para ser senador, de 30 a 25 años.

Sin embargo hubo tres puntos de intenso debate. El primero tiene que ver con la puerta giratoria entre el Legislativo y el Ejecutivo, pues los congresistas tendrían la posibilidad de renunciar a sus curules para pasar de inmediato a ocupar cargos en el Gobierno, algo que, aunque para algunos pone en peligro la separación de poderes, logró el respaldo suficiente.

También se cuestionó el artículo 1, con el que la Procuraduría General de la Nación perdería la facultad de imponer sanciones que afecten los derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular, una de las líneas rojas para el Gobierno, pues representa el cumplimiento de la sentencia de la CIDH que le devolvió la posibilidad de ser elegido al hoy presidente Gustavo Petro.

Finalmente, hubo reclamos y peros alrededor del artículo de listas cerradas, pues se incluyó la eliminación del requisito de sumar entre varios partidos el 15 % de la votación válida en las elecciones anteriores para formar una coalición, con lo cual las colectividades más grandes podrían hacer alianzas, algo que desde la propia coalición de Petro consideran pondría en desventaja a las minorías.

Si el cambio en Colombia es eliminando de la Constitución la protección a las minorías, presidente @petrogustavo conmigo no cuenten. pic.twitter.com/yVL9KmV8bo — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 13, 2022

Asimismo, la representante Jennifer Pedraza, del partido independiente Dignidad, anunció que, si se mantiene como quedó, demandará el artículo.

Hoy le cedí mi palabra en el Congreso al presidente @petrogustavo.



Puse su intervención cuando era senador y defendía a las minorías. Así expliqué por qué es TAN GRAVE que su #ReformaPolítica elimine el privilegio de las minorías para hacer listas conjuntas ¡Nos van a extinguir! pic.twitter.com/NwgL7yrzbl — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) December 13, 2022

Frente a la polémica, el representante Heráclito Landínez, coordinador ponente de la iniciativa, consideró naturales las diferencias.

“Lo que creo es que hay una discusión democrática, amplia y suficiente, incluso en los propios miembros de la coalición de Gobierno. Significa que aquí no imponemos, sino que concertamos; que no hay una aplanadora, sino una discusión donde cada representante no se somete a lo que dice el Gobierno, sino que expresa sus opiniones. Con argumentos hemos logrado la aprobación”, precisó.

Por decisión de las mesas directivas de Senado y Cámara, este jueves se votaría la conciliación de la reforma en las dos plenarias, previo a su paso al quinto debate, que ocurrirá a partir del 16 de marzo de 2023.