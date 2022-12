A crisis climática hay que darle perspectiva de género: activista Julieta Martínez

Este jueves 15 de diciembre estuvo para los micrófonos de Contrarreloj la activista ambiental Julieta Martínez, en donde habló sobre la importancia de darle una perspectiva de género a la crisis climática. Además, la chilena de 19 años conversó también acerca de cómo la generación actual de jóvenes, abordan esta coyuntura mundial.

Martínez, que cuenta con un amplio bagaje en el mundo del activismo tanto en su país como en a nivel mundial, contó que se deben buscar soluciones a los problemas climáticos de la región (Sudamérica), pues hay personas que viven en constante contacto con la contaminación.

“Estamos mirando de dónde podemos sacar soluciones que no dejen a ninguna personan atrás, sobre todo en Chile un país que es grandísimo”, debido a que “hay zonas de mi país (Chile) en donde todo está contaminado, el agua, el aire” y que a pesar de eso “hay chicas de mi edad que crecen pensando que las nubes que vemos todos los días las crean las industrias”, dijo.

Abriendo de esta forma el debate sobre la manera en que su generación aborda la coyuntura climática, pues es una generación que, según ella, “creció con un celular”, y que ese acceso a la información está haciendo que estos jóvenes se preocupen más por la situación.

“Cuando pienso en mi generación, la ‘generación Z’, son un grupo de jóvenes que crecieron con un celular en la mano y que tienen acceso a buscar información sobre el cambio climático, y toda lo relacionado a esto, lo cual comienza a preocupar poco a poco a más personas”, expresó.

Y que por la otra cara de la moneda, hay otros chicos que no son conscientes del problema, y que según ella “es real que hay una generación que no sabe que pueden desarrollar un cáncer o ver a su salud afectada debido al cambio climático. Tenemos que sacar soluciones que sean efectivas para hacerle frente a esto”.

Por otro lado, mencionó que el cambio climático también debería ser visto desde la perspectiva de género, ya que “el 80% de los refugiados climáticos son mujeres y niñas. Las mujeres son 14 veces mas propensas a fallecer en un desastre climático”, y lo explicó por medio de un ejemplo muy puntual.

“ A la crisis climática debemos darle la perspectiva de género . Te dicen que para tener un estilo de vida sostenible no deberías usar tu carro, sino que uses bus, pero qué pasa si en mi país no se puede usar bus porque las mujeres podemos ser acosadas, porque cada 14 minutos una mujer es abusada sexualmente en este tipo de transporte, a eso me refiero con ver la crisis climática desde una perspectiva de género”. explicó.

Adicionalmente, mencionó que dentro de esta problemática de género hay un circulo vicioso que se relaciona con la crisis climática. “hay niñas en México, Chile o Ecuador, que usan de cuatro a cinco horas de su vida para por ejemplo conseguir gasolina o agua potable por la escasez”. Entonces estas mismas niñas “no van a la escuela, luego no van a la universidad, no tienen educación, luego no tienen trabajo, entonces no tienen estabilidad económica, se casan muy jóvenes y tienen niños muy jóvenes pero no porque quieran sino porque no tienen otra opción ”, enfatizó la joven activista.

Por la misma línea puntualizó en que el la educación es una ayuda muy importante para estas mujeres, pues cuando se les acerca a la ciencia, a las matemáticas, a la ingeniería, etc, no solo se les da herramientas a las niñas, sino que se les “salva la vida”.

Finalmente, la activista de 19 años relató que su sueño más grande es ayudar y abrir puertas a los que no tienen oportunidades.

“Soy una chica privilegiada y sé que esta no es la realidad de todas las niñas de Sudamérica y el Caribe. El sueño mas grande que tengo es dar toda mi vida para abrir caminos a las personas que se encuentran más marginadas”, sentenció.

Escuche la entrevista completa con Julieta Martínez, activista chilena de 19 años: