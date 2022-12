Con explosivos atentaron contra patrulla de Policía en el Cauca: así fue el ataque

Una patrulla de la Policía fue atacada en las últimas horas en la zona de El Bordo, departamento del Cauca, barrio Popular, ubicado en el centro del municipio. En el hecho murió el subintendente Medel Muñoz Medina, con más de 15 años en la institución, y otros dos uniformados resultaron heridos.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, el coronel Gustavo Adolfo Martinez se refirió al atentado ocurrido hacia las 10 de la mañana de este jueves.

El oficial explicó cómo ocurrieron los hechos: “dos patrullas motorizadas se encontraban realizando las actividades de registro y control en un barrio, al paso de la patrulla de activa una carga explosiva, lamentablemente fue asesinado el subintendente y el patrullero Heimer Moreno quien presenta esquirlas y fue trasladado a Popayán, una afectación al patrullero Óscar Fernández por el tema de la onda explosiva”.

“Los técnicos pudieron determinar que se utilizaron de tres a cinco kilos de explosivos de alto poder acondicionado en un recipiente metálico que fue sembrado a un costado de la vía y activado mediante control remoto al paso de las dos patrullas motorizadas, en la zona delinque el GAOR- Carlos Patiño, a quien sindicamos y responsabilizamos de estos lamentables hechos, los policías se encontraban garantizando la seguridad en el municipio”, señaló.

El comandante de la Policía en el Cauca agregó que la situación de orden público es completa en el departamento por cuenta de varios grupos armados ilegales que delinquen en la zona.

“Tenemos acá un total de ocho estructuras, cuatro de las extintas FARC, tres estructuras del ELN y una estructura de la segunda Marquetalia, las condiciones del departamento generan afectación en las comunidades, la policía salvaguardando la convivencia y seguridad tiene que atender diariamente todos los factores de seguridad”, sentenció.

Por último, reveló el coronel Martínez que el panfleto en donde se amenazaba por parte del ELN al alcalde de Caldono, Cauca, no corresponde a la realidad.

“Ese panfleto no corresponde a ese grupo armado, ese grupo emitió un documento en donde desvirtúa ese documento, no estamos hablando de ninguna amenaza contra ningún alcalde, nosotros tenemos unos organismos de inteligencia y ellos determinan si son falsos o no, cualquiera puede emitir un documento y hacerse pasar por el ELN”, mencionó.