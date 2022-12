El decreto podría rayar en dictadura: Corjusticia sobre liberación a Primera Línea

A propósito del anuncio del Gobierno Nacional de designar como gestores y voceros de paz a integrantes de la Primera Línea privados de la libertad por los hechos relacionados en el marco de las protestas sociales, el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermes Darío Lara, y el senador Gustavo Bolívar, se pronunciaron sobre el controversial tema en Sigue La W.

De acuerdo con Lara, el mensaje del Gobierno para el país no es claro en relación con la utilización de medios constitucionales para llevar a cabo esta iniciativa.

De igual forma, señaló tampoco se tiene claro con qué tipo de estructura se está negociando.

“El presidente de la República organizó ese mecanismo de verificación de ministros en relación con la situación de diferentes personas para decir esto sí y esto no; el mensaje que se le da al país es que no hay una organización o una estructura jerárquica. Cuando uno habla del ELN sabe a quién se está enfrentando, pero en Primera Línea no se sabe judicialmente a qué corresponden”.

A su vez aseguró que la decisión de los jueces antes era crucial, pero “ahora dicen que es una orden del presidente, eso y una dictadura es una línea muy débil”.

En ese sentido aseguró que el decreto que se firmó de Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana es “una burla a la Constitución”.

“Que unos ministros califiquen quién sí y quién no eso no se hace en una democracia, en una democracia se hace en el ejercicio que está el presidente facultado a hacerlo de acuerdo a la ley (…) las personas que están en esa lista para quedar en libertad a ¿qué clase de organización pertenecen?”, añadió.

En consiguiente, aseguró que, pese a que están de acuerdo con la bandera del Gobierno Petro de la paz total y apoyan la reconciliación, es necesario que se reconduzca el mecanismo dentro de la Rama Judicial, pero no saltándose la Constitución.

“El presidente lo que está haciendo con estas libertades es crear falsamente una causal de libertad de proceso judicial y eso solo lo hace el Congreso”, puntualizó.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar aseguró que este decretó ya pasó por el Congreso: “en la Ley Justicia y Paz se introdujo el parágrafo donde se permite a personas capturadas durante y después del estallido social”.

No obstante, resaltó la importancia de entender lo que significaría ser un vocero de paz y, además, aseguró que existe una persecución política en contra de estas personas.

“Los voceros de paz son los que se piensan excarcelar que no están condenadas para que asuman sus procesos desde la libertad, teniendo en cuenta que para nosotros sí hay persecución política en muchos casos (…) entendemos que hay muchos jóvenes con calificaciones exageradas”, señaló el senador Bolívar.

Así mismo, señaló que “el decreto presidencial no está cruzando la línea de las operaciones de poderes porque aquí no se está concibiendo por decreto una amnistía o indulto”.

“Lo que queremos es que no haya más muertos en las protestas sociales (…) Nuestra idea es que en pocos años la juventud ocupe el lugar que merece en la sociedad: estudiando, trabajando y con oportunidades”, puntualizó.