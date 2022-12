Distrito entregó balance sobre incendio en Barranquilla

Después de un primer balance entregado por el Distrito de Barranquilla a medio día del miércoles, el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, actualizó la información desde el Puesto de Mando Unificado y el Comité Operativo de Emergencia, sobre la conflagración en la Vía 40.



El mandatario, que durante el día ya se había referido a una “maniobra peligrosa” para enfriar los tanques de combustible que no habían sido consumidos por las llamas, se refirió a otro intento para extinguir el fuerte incendio.



Recordemos que la primera estrategia logró evitar la explosión de un tercer tanque a través del uso de químicos.



“En este momento los bomberos se están preparando para efectuar una operación, con el apoyo de una máquina que viene de Cartagena y con el apoyo de la empresa Ecopetrol, para rociar espuma con una mayor capacidad. Al mismo tiempo, viene una máquina en camino del aeropuerto de Barranquilla que nos va a servir de apoyo”, señaló Pumarejo.



Con esto, se espera extinguir el fuego del tanque que está siendo consumido.



“Si logramos tener éxito con esta operación podríamos decir que se supera la emergencia hasta cierto punto y si no, tenemos que insistir y seguir mitigando el riesgo”, aseguró el alcalde Distrital.



Cabe mencionar que, entre las preocupaciones que se destacan, se encuentra la advertencia de la Aeronáutica Civil sobre las posibles afectaciones a las operaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz, a raíz del requerimiento de apoyo a los Bomberos Aeronáuticos al incendio en la capital del Atlántico.



Por esta razón, que implica que no se garantice la seguridad en la terminal aérea por la situación de emergencia, los vuelos podrán presentar retrasos y cancelaciones, por lo que recomendaron contactar a las aerolíneas ante posibles cambios de itinerarios.