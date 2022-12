Llegada masiva de migrantes agudiza crisis fronteriza en El Paso, Texas

Migrantes buscan llegar a los Estados Unidos (Photo by John Moore/Getty Images)

Luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueara el levantamiento de las normas sanitarias con el fin de expulsar a los migrantes en la frontera con México, la situación ha empeorado, debido a que cientos de personas se han tomado las calles de El Paso (Texas).

En diálogo con la W Radio, Ricardo Samaniego, juez del condado de El Paso, afirmó que “ya son cuatro años con picos similares de gente en ese punto y que las autoridades hacen todo lo posible para recibir a las personas de la mejor manera.

La situación llama la atención del mundo, pues durante los últimos días se han difundido imágenes en las que se observa la instalación de cientos de metros de alambres de púas para evitar el paso de personas hacia territorio estadounidense, a manos de la Guardia Nacional.

“Siempre me opuse a una declaración de emergencia porque eso permite ciertas cosas que no necesitamos, pero el gobernador es de ideas opuestas, por ser republicano, para él lo único importante es no permitir que los migrantes crucen”, explicó.

Según el juez Samaniego, los migrantes irregulares que logran cruzar la frontera son procesados para convertirse en ‘legales’ e iniciar un proceso y audiencias que por lo general en el 80% de los casos finaliza en la devolución a su país de origen por no cumplir con los requisitos, razón por la cual se podrían estar vulnerando los derechos de esas personas.

“Tenemos que hacer lo procesos de la mejor manera, las reformas son muy necesarias pero las diferencias entre republicanos y demócratas no permiten algo que sea más humanitario”, agregó.