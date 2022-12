El recuerdo de Hernán Peláez con una entrevista de Pelé en Bogotá

Pelé en una de sus visitas a Bogotá (Photo by GUILLERMO LEGARIA / AFP) (Photo by GUILLERMO LEGARIA/AFP via Getty Images)

Este jueves falleció Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, luego de luchar contra un cáncer de colon que fue deteriorando su salud en los últimos días, al punto de pasar las festividades de navidad en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo al lado de su familia.

Hernán Peláez recordó en medio del programa la vez en la que tuvo la oportunidad de entrevistar a Pelé en Bogotá, cuando el Santos se hospedó en el Hotel Continental. La anécdota, dejó uno de los arrepentimientos que tuvo el Doctor con el que para muchos es considerado el mejor futbolista de la historia.

“Yo me fui al Hotel Continental, no había seguridad y me averigüé en qué piso estaba hospedado el Santos, yo estaba trabajando para Unión Radio y a las 11 de la mañana salió Mauro Ramos de Oliveira, capitán del equipo, me preguntó que qué necesitaba le dije que quería una entrevista con Pelé, se devolvió y me dejó ir hasta la puerta, ahí entrevisté a Pelé”, contó Peláez.

Sin embargo, aseguró que le quedó uno de los más grandes pesares en su carrera: “Uno de los arrepentimientos más grandes que tuve en la vida fue no guardar esa grabación”, añadió al respecto.

Por su parte, también relató que tuvo la oportunidad de entrevistarlo en Cali y reveló la técnica que usó para acercarse y empezar la entrevista.

“Tenía que entrevistarlo a él desde la avioneta, pero antes de entrevistarlo, cuando fui a empezar la grabación le pregunté, ‘Pelé, qué hace Julio Macei y él me dijo ‘usted me está hablando del preparador físico y empezamos a hablar de Julio, no de él, entonces comenzamos a hablar muy fácil”, añadió sobre otra experiencia con el crack brasileño.