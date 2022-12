MinTransporte dice que Gobierno no recomienda a aerolíneas despedir trabajadores

Luego de las polémicas declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, proponiendo que las aerolíneas pueden despedir personal para evitar alzas en los tiquetes aéreos, el jefe de la cartera aclaró que las aerolíneas son las que han pensado en esa alternativa con la que no está de acuerdo el Gobierno.

“Ando con aerolíneas y empresas de turismo, señalan que una forma que ellos consideran para no impactar el precio de los tiquetes es reduciendo los costos de la operación, el personal y los equipos que tienen en los aeropuertos”, afirmó Reyes.

A ello agregó que “si se afecta mucho el bolsillo subiendo los porcentajes de IVA y otros componentes como la gasolina y el IPC obviamente se nos puede afectar el turismo, y no es el propósito de este gobierno sino todo lo contrario. La orden del presidente ha sido reunirnos con todo el sector y hoy he hablado con más de cinco presidentes de empresas de aviación que están muy interesadas en buscar cómo reducimos los impactos de esta reforma. Yo he dicho claramente que hay quienes han sostenido que la forma es haciendo recortes y nosotros como Gobierno recomendamos tomar cualquier otra medida que no afecte el tema laboral”, apuntó el jefe de la cartera de transporte.

Recordemos que a partir del próximo año el IVA para los tiquetes aéreos pasa del 5% al 19%, por lo cual el Mintransporte ha señalado que los precios de los tiquetes se podrían aumentar entre un 30% a 40% por lo cual están hablando con el gremio de las agencias de viajes, así como las aerolíneas para buscar medidas para que no se dé un incremento tan alto.