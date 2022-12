Aprobado proyecto por $1.7 billones para solución del agua en Santa Marta

La mayoría del Concejo de Santa Marta aprobó el proyecto de acuerdo 027 del 2022, mediante el cual le conceden facultades a la alcaldesa Virna Johnson para comprometer las vigencias futuras de la ciudad por aproximadamente 1.7 billones de pesos para la solución del desabastecimiento del agua.

Tras la decisión de esta Corporación, la administración distrital tiene vía libre para la construcción de la Planta de Tratamiento El Curval, que busca captar el preciado líquido de los ríos Guachaca y Buritaca con lo que aseguran llevarle agua a todos los samarios a sus hogares.

El presidente del Concejo de Santa Marta, Juan Carlos Palacios, afirmó que “la aprobación de este proyecto es una necesidad aclamada por la ciudad, por ello seguirá el control político y estaremos atentos a la consecución de los recursos que puede ser con la banca, Findeter o una alianza pública privada”.

Por su parte, el concejal José Manuel Mozo, fue enfático en mencionar que la ciudad no tiene capacidad financiera para asumir los costos de endeudamiento del proyecto que ya fue aprobado. “Este proyecto del agua no tiene los diseños definitivos y, como especialista en finanzas puedo decir que al 1% de intereses que es menos costoso, esos 1.7 billones de pesos le va a costar a la ciudad mensualmente $17 mil millones y al año son 205 mil millones de pesos, ¿Cómo paga la ciudad esos montos? Es algo que no tiene explicación”, dijo.

Cabe recordar, que la Procuraduría General de la Nación inició acción preventiva tras conocer denuncias hechas por veedores ciudadanos y medios de comunicación, sobre presuntas irregularidades en este proyecto de acuerdo que fue aprobado hoy 30 de diciembre del 2022.