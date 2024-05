Edwin D Angelo, el diseñador colombiano que viste a celebridades de Estados Unidos

Edwin D Angelo, diseñador colombiano que triunfa en Estados Unidos, pasó por W Fin De Semana para hablar sobre su historia de éxito vistiendo a personalidades de la política y farándula del país norteamericano.

“Mis colecciones son muy llamativas, especialmente para las estrellas afroamericanas, entonces eso ha ayudado para poder vestir a personalidades en Estados Unidos”, dijo.

Para este año vestirá a la presidente del Concejo Municipal de Nueva York, Adrienne Adams, para la Met Gala.

Es así como reveló en W Radio que vestirá a Adams basado en la flora que recuerda de su lugar de nacimiento, Buenaventura.

“El tema de la vestimenta es el Jardín del Tiempo, una historia que habla de unas flores que controlan el tiempo. Estoy usando colores que recuerdo de mi infancia en Buenaventura y la inspiración de las cosas que me llenaron para diseñar el atuendo para la presidente del Concejo”, sostuvo.

Por otro lado, destacó el apoyo que le ha brindado su familia para llegar hasta donde está, no obstante, valoró el trabajo que hace su madre poniéndole “los pies en la tierra”.

“Me han apoyado mucho, una vez que aceptaron que no iba a ser abogado, me apoyaron mucho. Mi madre siempre trata de mantenerme con los pies en la tierra, de que mantenga la humildad. Siempre le damos gracias a dios por bendecirme”, aseguró.

Finalmente, señaló que su proceso para el éxito no fue fácil, “llevo 20 años y a veces las cosas no salen como se quieren”.