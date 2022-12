Hasta que no veamos maquinaria, no creemos: damnificados de La Mojana

Al mejor estilo de la frase “ver para creer”, de Santo Tomás, están las comunidades de la subregión de La Mojana, luego de que el director de la de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, recientemente confirmara que entre el lunes 2 y el martes 3 de enero de 2023, llegaría la maquinaria correspondiente para el cierre definitivo del boquete ‘Caregato’.

El chorro ‘Caregato’ que se encuentra en el río Cauca tiene inundada a La Mojana hace un año y cuatro meses, pese a que gran parte del territorio nacional habría entrado a un periodo de menos lluvias o seco.

“El ingeniero del Ejército dice que no tienen maquinaria, que solo tienen retro y no con retro se tapa esto, que no los han autorizado ni les han girado recursos para contratar ¿De dónde va a sacar la maquinaria Pava para que llegue el 2 de enero? Ojalá que nosotros estemos equivocados y nos cumplan, porque esos trabajos los habían anunciado para el 15 de diciembre”, dijo Aníbal Janna, vocero de los productores en Ayapel.

Asimismo, advirtió que solo tienen enero y febrero de 2023 para que se logre avanzar con los trabajos y así superar la crisis que ha venido enfrentando este importante sector productivo del país que abarca municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

Otros miembros de las comunidades han resaltado que “hasta que no veamos maquinaria, no creemos en las promesas del director de la UNGRD”.