En Boyacá ven como positivo cese bilateral para municipios afectados por el ELN

Tunja

El secretario de Gobierno de Boyacá, Anderson Mendivelso, celebró la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, del cese bilateral con el ELN y grupos al margen de la ley.

En las provincias de La Libertad, Valderrama y Norte han tenido dificultades por el accionar del grupo subversivo por varias décadas.

“Vemos de manera positiva los anuncios del señor presidente cese al fuego con el ELN. Todas las acciones que sean para lograr la paz de nuestro territorio son bienvenidas”, dijo.

Mendivelso espera que el ELN cumpla no solo el cese al fuego sino también de “actos vandálicos, secuestros y desplazamiento”.

Por su parte, el senador boyacense del Pacto Histórico, César Pachón, dijo a través de sus redes sociales: “Será el año de la paz total”.

Entre tanto, el representante a la Cámara, Pedro José Suárez Vacca, dijo que el 2023 será en que Colombia vivirá la paz total.

El senador, Ciro Ramírez, aseguró que el “estado no puede renunciar a su deber de proteger a los colombianos. ¿Si el ELN hizo un cese unilateral hasta el 2 de Enero por qué no lo puede mantener si tiene voluntad de paz? El estado no puede renunciar a su deber de proteger a los colombianos. ¿Si el ELN hizo un cese unilateral hasta el 2 de Enero por qué no lo puede mantener si tiene voluntad de paz?”.