Secretaría de Educación denuncia hackeo a licitación del PAE en Cali

Según denunció el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) administrada por Colombia Compra Eficiente, fue hackeada en la noche del 31 de diciembre, provocando el cierre del proceso de licitación del PAE.

“Los 160.000 niños que atendemos en nuestras instituciones en Cali estuvieron en riesgo por culpa del delito informático de un hacker que entró a la página y canceló el proceso de licitación del Programa de Alimentación Escolar, es lamentable que se presente esto”, manifestó José Darwin Lenis para Sigue La W

No obstante, señaló que, afortunadamente, desde la Secretaría de Educación de Cali actuaron rápidamente presentando las respectivas denuncias ante la Fiscalía. “También dejamos la recomendación para que esto no se presente en el orden nacional y no se vean afectados los niños, niñas y adolescentes”.

Así mismo, denunciaron este hackeo ante la Contraloría General de la República con el propósito de que se identifique el IP del ordenador del cual se habría realizado este delito informático.

“Tuvimos respuesta oportuna del director de Colombia Compra Eficiente para poder subsanar esta situación y adelantar el proceso como lo teníamos en el programa”, puntualizó.

Cabe resaltar que el concejal Juan Martín Bravo hizo un llamado a investigar supuestas irregularidades con el PAE en Cali, pues asegura que se estaría buscando beneficiar a alguno de los oferentes.