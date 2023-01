Tribunal dejó en firme nombramiento de Alejandro Gaviria como ministro de Educación

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme el nombramiento de Alejandro Gaviria como ministro de Educación al rechazar la demanda de nulidad, que se interpuso en su contra.

Según el demandante Harold Eduardo Sua Montaña, fue ilegal el decreto No. 17777 del 7 de agosto del 2022, por medio del cual el presidente Gustavo Petro, nombró a Gaviria en el cargo.

Señaló el alto tribunal que hubo errores de forma en la argumentación de la demanda y que a pesar de haber solicitado las correcciones desde hace tres meses, estas no se ejecutaron.

“El demandante señaló en su escrito que se demandaba el nombramiento del señor Alejandro Gaviria Uribe como Ministro de Educación Nacional, sin identificar el acto administrativo que contenida dicha decisión”, a partes de la sentencia.

Advierte en otros apartes el tribunal que el demandante “no probó haber enviado de manera simultánea la demanda junto con sus anexos a la autoridad accionada”.

También señala la sentencia que no se corrigieron los errores, por lo que los magistrados afirmaron que “no es de recibo el argumento expuesto en la demanda, de que el señor Sua Montaña no sabía si el traslado se hacía al domicilio físico o por correo electrónico, y que, ante esta duda, solicita no aplicar la norma procesal”.

“Es claro que el señor Harold Eduardo Sua Montaña no subsanó la demanda conforme a las apreciaciones expuestas por el despacho del magistrado ponente, motivo por el cual el presente medio de control será rechazado”, finalizó el fallo.

Entre tanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analiza demandas contra los nombramientos de cinco ministros del Gobierno de Gustavo Petro.

Álvaro Leyva Durán ministro de Relaciones Exteriores; Alfonso Prada, Interior; Irene Vélez de Minas y Energía; Iván Velásquez de Defensa y Cecilia López de Agricultura.