Hubo reunión con comunidad de Sant’Egidio para vinculación a proceso de paz con ELN

Henry Acosta, un hombre clave en los contactos con los protagonistas del conflicto armado en Colombia, especialmente en el proceso con las Farc en el gobierno de Juan Manuel Santos, reveló en diálogo con La W que ya hubo acercamientos con la comunidad de Sant’Egidio para la vinculación al proceso de paz con el ELN.

“Habían pasado 20 días de la elección del presidente Petro, cuando la comunidad de Sant’Egidio me mandó un emisario aquí a mi casa en Cali en la idea de que ayudara para que con el primer grupo con el que se negociara fuera el ELN por las razones del vínculo con sacerdotes”, mencionó.

“Inicié contactos, me aceptaron, pero al día siguiente me llamó alguien de la comunidad de Sant’Egidio y me dijo ‘Henry, espere un poquito’ que el presidente Petro no autorice porque no hemos podido comunicarnos con él”, relató.

Asimismo, mostró su sorpresa por la no vinculación de esa comunidad en el proceso de paz que se ha adelantado con los grupos armados.

“Sabía que un alto funcionario de la comunidad de Sant’Egidio venía el 15 de enero desde Roma para ver si lograba esos contactos. No sé por qué la comunidad, que ha sido tan importante en estos contactos, no la han aceptado. Conversaron ayer en Roma”, indicó.

