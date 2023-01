Integrantes del ELN. (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Henry Acosta sobre paz con ELN: “se debe generar confianza o no hay posibilidad”

En conversación con La W, Henry Acosta, uno de los hombres destacados en el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Juan Manuel Santos, aseguró que es necesario que se genere confianza en la mesa de negociación con el ELN, pues de lo contrario será muy difícil concretar un acuerdo.

“Las decisiones de la mesa son de la mesa, no de una de las dos partes, salvo que sea que la comunicación sea para terminar los diálogos. Tienen que producir resultados ambos. Están hablando demasiado. Se tiene que generar confianza y credibilidad porque si no existe eso no hay posibilidad (para la paz)”, aseguró.

Además, mencionó varios reparos que él tiene sobre cómo el Gobierno Nacional está llevando el proceso de paz con ese grupo armado.

“Si usted reúne 40 o 50 personas para charlar los temas de los diálogos no están en ninguna mesa de negociación, están es reunidos por populismo. El método no es adecuado y conlleva a que no se haga la paz”, afirmó.

De la misma manera, mencionó varios aspectos claves sobre su experiencia con el ELN, destacando que no son cono las antiguas Farc, pues no

“No hay agenda, no hay orden del día. Lo elenos no tienen unidad de mando. Yo hablé con la gente del ELN antes de Quito y me dijeron que iban a luchar por la toma del poder y una vez eso, convertirían a Colombia en un país socialista”, mencionó.

“El ELN no ha tenido mando único, hay un comando central, pero en la práctica, los diferentes comandos no acatan esas decisiones y cada uno resuelve en las regiones”, agregó.

Por otro lado, cuestionó el decreto de sometimiento del gobierno Petro, pues no cree que los grupos se vayan a desmontar sin saber qué les pasará.

“Con las llamadas disidencias, Segunda Marquetalia, la gente que era de Gentil Duarte. Si el presidente Petro propone sometimiento, en mi opinión, estos grupos se deben sentar a negociar cómo es ese sometimiento”, señaló.

“Pretender que un decreto llame a los grupos ilegales a que se sometan, dudo mucho, es muy complicada esa propuesta”, concluyó.

