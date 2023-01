Pablo Castelblanco, el colombiano que brilla en la serie de ABC ‘Alaska Daily’

El actor colombiano Pablo Castelblanco, quien se mudó a Estados Unidos a los 17 años en búsqueda de su gran sueño, logró participar en la reconocida serie de ABC ‘Alaska Daily’ y ahora brilla en la televisión internacional.

En entrevista con La W, Castelblanco indicó que salió del país para estudiar en Nueva York porque veía en esa industria la oportunidad para explotar su talento. Asimismo, se refirió a la oportunidad que tuvo para colaborar con Hilary Swank. “Fueron años de trabajo, saliendo de la universidad conseguí agentes y con ellos teníamos muchas visiones (…) ha sido trabajo de años, de ir a audiciones, de conseguir papeles más pequeños”.

“La lección que me ha dejado ‘Alaska Daily’ es confiar en el talento de uno, muchas veces los agentes con los que me reunía me decían que Disney jamás me iba a contratar. Yo no podía creerme ese cuento”, agregó.

Castelblanco también comentó que su carrera le ha permitido cumplir sus sueños, pero tiene otros tantos por cumplir.

En cuanto a su cercanía con Hilary Swank, relató que “mi personaje es el practicante que quiere volverse un periodista y que es un poco novato. Yo estoy muy cerca de ella y es muy simpática. Me ha enseñado mucho de la cámara de una manera en que la experiencia le permite enseñar. Verla es felicidad todos los días”.

Para finalizar, explicó que aunque tiene un contrato de exclusividad con ‘Alaska Daily’ no tiene cerradas las puertas a nuevas oportunidades.

Escuche la entrevista completa a continuación: