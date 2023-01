Dawer x Damper, los artistas colombianos que fueron reconocidos por Rolling Stone

La canción ‘Donde Machi’ de los colombianos Dawer y Damper ocupa el puesto número seis entre los mejores 50 álbumes de habla hispana a nivel global, según la revista Rolling Stone en su edición norteamericana.

Para hablar de esto y de la carrera musical que han construido, Damper, uno de los integrantes del dueto, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana.

“Nos gusta el afrobeat, los sonidos caribeños. Nuestra música suena al pacífico colombiano y eso le da un toque especial”, dijo para iniciar el artista.

Además, expresó que para ambos significa mucho el hecho de estar en la lista de la reconocida revista, “es nuestro álbum debut y tener un reconocimiento de ellos y estar en la posición en la que estamos es mucha moral de que estamos haciendo un buen trabajo. Es algo que veníamos soñando hace mucho tiempo”.

Por otra parte, señaló que su estética y su música siempre ha buscado romper los estereotipos, “ser conscientes que las cosas no tienen género, por eso los vestidos, el labial, no verse de una forma como normalmente se pueden vender los hombres en el género urbano. Es poder contar con la estética lo que uno no alcanza a contar con las canciones”.

Para finalizar, el cantante mencionó que este año tienen planeado el estreno de varias colaboraciones.

Escuche la entrevista completa a continuación: