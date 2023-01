Marian Bello, la mujer encargada de poner orden en las casas de los famosos en Miami

La fundadora de Mayam Organizer, Marian Bello, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre el trabajo que desempeña en Miami, en donde se encarga de organizar las lujosas casas de varios famosos.

Para iniciar, Bello aseguró que “se han ido dado cuenta que realmente entro en las casas, pero sigue existiendo la confidencialidad, he logrado demostrar que se respeta mucho la confidencialidad de las cosas que uno ve o escucha dentro de las casas, porque finalmente cuando organizas las casas estás un día completo en un hogar, allí se comparte y vive todo lo que pasa en la cotidianidad de los famosos”.

En cuanto al talento que tiene para ser una especialista en el orden, indicó que “ha sido una pasión que he tenido desde pequeña, es un don con el que nací. Siempre me encantó tener todo organizado y luego me fui dando cuenta que esto era una profesión que existía”.

Por otra parte, resaltó que ha tenido la oportunidad de atender a varios famosos, entre esos a varias modelos y actrices de Venezuela.

De igual forma, resaltó que hasta el momento no ha presenciado cosas extrañas, más bien hábitos específicos que tiene cada cliente. “Hay una cosa loca que guardan las mujeres y son las bolsas de los objetos que compran, al igual que las cajas de los zapatos. Eso me causa mucha curiosidad”.

Por último, Bello explicó que en su trabajo “se cobra por hora, pero influyen muchas cosas. La cantidad de horas que vamos a estar trabajando en la casa y la cantidad de personas que sean necesarias para el trabajo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: