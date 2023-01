Riesgos del ayuno intermitente para bajar de peso, según nutricionistas

Según nutricionistas expertos, el ayuno intermitente es una estrategia alimenticia que se basa en limitar la cantidad de comida que se ingiere por un periodo de tiempo determinado, para conseguir lo que se conoce como ‘ventana de ayuno’, lo cual es precisamente el periodo por el que no se come. Pero según expertos esto no siempre es bueno.

Esta ventana de ayuno que trata básicamente en no comer durante un periodo de tiempo se podría conseguir cuando por ejemplo se cena a las 9 de la noche, y no se come nada sino hasta las 9 de la mañana, del siguiente día, se estaría haciendo un ayuno de 12 horas, que, según nutricionistas, sería el más común.

Sin embargo, hay otras estrategias más ‘extremas’ en las que la persona tiene una ventana de 16 y hasta 20 horas sin comer ni beber.

Pero este tipo de ‘estrategias’ no siempre son buenas según los expertos, y más cuando el individuo no está acostumbrado a este ritmo o no se prepara.

Según lo anterior, la persona que intente practicar este tipo de acciones sin acompañamiento o ‘sin saber a lo que se enfrenta’ podría sufrir situaciones adversas en su salud como:

Deficiencias nutricionales

Mal aliento

Ansiedad

Problemas de sueño o insomnio

Desconcentración

Además, según explican los expertos, con este tipo de ayuno se producirían cambios en la conducta alimentaria y de tal forma es que se podrían tener este tipo de ‘efectos secundarios’ en la salud.

Es recomendable que a la hora de hacer tratamientos alimentarios asista a u nutricionista y se asesore con expertos de la salud antes de tomar decisiones.