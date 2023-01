Me dejé seducir por el poder: exfiscal Luis Moreno sobre el ‘Cartel de la Toga’

El exdirector de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno, habló en primicia para W Fin de Semana y dio detalles de lo que fue su vida en la cárcel y los proyectos que tiene actualmente luego de que en octubre de 2022 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le concediera la libertad, tras establecer que cumplió su pena.

De acuerdo con el exfiscal su paso por la cárcel fue un proceso lento y difícil, pues manifestó que las condiciones fueron precarias y aseguró que las cárceles en Colombia “no están en la línea con la dignidad humana”.

Cabe resaltar que el exfiscal fue procesado por el ‘Cartel de la Toga’, estuvo preso en Estados Unidos y posteriormente fue extraditado a Colombia con el propósito de acabar de cumplir con su pena.

Sobre su tiempo en las cárceles de Estados Unidos, señaló que “siempre hay un grado de estrés que uno debe aprender a manejar (…) la desgracia no es solo la mía, sino de todos los extraditados”.

Por otro lado, mencionó que, desafortunadamente, esto le ocasionó la pérdida de muchos de sus seres queridos, entre ellos su hija, a quién no ve desde hace cinco años.

“La vida es el derecho más preciado, pero después de la vida la libertad”, añadió.

En cuanto a la corrupción en el país, aseguró que “no empezó con Moreno y no terminó con Moreno, la corrupción en Colombia es sistematica y fui instrumentalizado”. No obstante, aseguró que acepta su responsabilidad en el ‘Cartel de la Toga’, el cual se dedicaba a cometer delitos que afectaron la seguridad pública y relacionados en la jurisdicción penal.

“Desafortunadamente me jugó en contra la inexperiencia y la juventud, dejarme seducir por el dulce del poder y del dinero, pero fue tener malos referentes, nadie me puso una pistola en la cabeza, pero arriesgué todo, cuando uno llega a una facultad de derecho, no llega pensando en convertirse en un criminal”, manifestó.

En cuanto a lo que viene para “su nueva vida”, el exfiscal Moreno, reveló que incursionará en temas de periodismo en un portal informativo.

Según lo comentado por Moreno, quiere retomar su camino y tener una segunda oportunidad para demostrar que, pese a las adversidades, siempre se puede volver a iniciar.

En ese sentido aseguró que apoya la propuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre las segundas oportunidades y la paz total.

“Impulso la iniciativa del Gobierno Nacional a las segundas oportunidades en todos los escenarios”, puntualizó.

