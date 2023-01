“Inaceptables y quiebran hospitales”: minSalud Carolina Corcho, sobre las EPS

Durante un evento público en Villavicencio, la ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó algunas pistas de lo que será la reforma a la salud que presentará el próximo mes al congreso.

Según ella, aunque esta reforma plantea una transformación a la salud en Colombia, esta no será sencilla e implicará una transición de por lo menos dos años.

Igualmente, expresó que propone acabar esa intermediación en la salud y envió un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos.

“Todos pueden estar seguros de algo: Si se aprueba esta reforma, ningún colombiano ni colombiana va a quedar desprotegido del servicio de salud, se mantendrán todos sus tratamientos y el Estado seguirá entregando y pagando por los servicios. Todo aquel que tiene un derecho y un buen servicio lo va a mantener. Lo que vamos a lograr con la reforma es que el que no los tenga llegue al nivel del que los tiene”, expresó la ministra.

Frente al futuro de las EPS, Corcho reafirmó su postura de que son inviables como lo ha alertado la Contraloría desde 2014.

“Yo soy una EPS, el Estado me gira los recursos y yo me contrato a mí mismo, me pago lo que considero, impongo las tarifas que yo quiera, y a los hospitales los quiebro , pero aparte de eso, redirecciono al paciente para que sea atendido en las clínicas que yo contrato, sin que importe dónde vive, y lo someto al paseo de la muerte, a dar vueltas por todo el Meta, incluso, lo obligo a ir a Bogotá. Eso es perverso y es inaceptable. Lo que está en juego aquí es la vida ”, ejemplificó la ministra.

También expresó que las EPS son entidades privadas que no aportan recursos ni pagan los tratamientos de alto costo, puesto que estos los financia el Estado con el dinero de los contribuyentes. Y complementó que manejan recursos de los colombianos, pero sin control ni vigilancia, y que ya no pueden seguir siendo juez y parte en todo este sistema.

Igualmente, la ministra crítico los trámites de la EPS y sus exigencias a los usuarios para acceder a la medicina especializada o adquirir ciertos medicamentos.