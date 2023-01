Foro Económico Mundial en Davos: ¿cuáles serán los principales riesgos para 2023?

La experta en riesgos y responsable de Sustentabilidad y Clima en Marsh Mc Lenan, Amy Barnes, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el Reporte Global de Riesgos para 2023 que elaboró para el Foro Económico Mundial.

Según comentó la experta, en el reporte se puede evidenciar un gran número de riesgos a los que se están expuestos “lo peor es que muchos de ellos no se pueden predecir, un ejemplo de eso es la pandemia (…) hay muchos riesgos para los cuales no vamos a estar preparados porque no se sabe que van a venir. Es importante construir esa resiliencia para que los negocios puedan responder a los eventos inesperados”.

Por otra parte, se refirió a la inflación asegurando que hay mucho optimismo frente a este tema en Davos y la probabilidad de una recesión. “La inflación ha demorado para responder en algunos temas como el clima, a pesar de que hay optimismo, la inflación sí ha dificultado la respuesta de algunos temas en el mundo”.

Por último, habló sobre el cambio climático y los retos que tienen los diferentes gobiernos a nivel mundial. “Los gobiernos y las compañías deberían trabajar para mostrar cuáles son los riesgos ante el cambio climático, no solo pensar en las ganancias sino también en los efectos que tendrá en el ecosistema y en la infraestructura (…) si tienen en cuenta estos riesgos pueden prepararse para lo que viene”.

Escuche la entrevista completa a continuación: