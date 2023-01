Al Oído: de oficinas UTL a habitaciones de motel, así funciona el oscuro Congreso

Luego de la denuncia del exsenador Gustavo Bolívar, quien sin pelos en la lengua salió a contar lo que muchos hemos visto en el Congreso y otras entidades, pero no hemos hablado. Ese eco que resuena en tantas paredes de mujeres que han sido acosadas por poderosos, esto ha generado muchos comentarios y también ha hecho que muchas busquemos tejer solidaridad en redes para que quienes quieran denunciar lo hagan. No es un tema sencillo, todos sabemos que ocurre, pero es complejo dar nombres más porque se trata de personas poderosas que lo primero que harán es callar de alguna forma a quien denuncia.

No es necesario ir tan lejos, ayer todos fuimos testigos como un dinosaurio político quiso callar a la Representante Jennifer Pedraza desde la agresión verbal. Todo porque la representante busca ser puente para que las mujeres no callen y denuncien agresores del Congreso. El señor no encontró nada más inteligente para responder que decir que la líder política era una vendedora de piñatas de bazar de pueblo. “Es ahí cuando pensé cómo es ese machismo y clasismo que ha escalado al punto que todos sabemos lo que sucede, pero se queda solo en comentarios entre pasillos de tantas entidades”.

Decía Navas Talero que eso es lo que tenía desacreditado el Congreso, que confundido esta. Es increíble como a tanto dinosaurio político le molesta ver nuevos liderazgos que contrario a lo desprestigiado que ellos han dejado la entidad son rostros de esperanza como Pedraza, una de las mejores congresistas.

Muchas veces da miedo ese blindaje de acosadores y agresores machistas, todos se tapan entre las mismas cobijas porque a veces se trata de sus propios amigos. La deducción que hacen es decir “esa vieja está loca” o “se enamoró y “ya no sabe que inventar”, así se reduce la voz de tantas víctimas , incluso se le cierran futuras puertas laborales .

Quiero ver más vendedoras de piñata entonces en el Congreso y en todas las entidades públicas, no solo poderosos endulzando oídos, siendo los lobos que regalan dulces en el parque buscando quien cae. No más pervertidos pidiendo a tantas asesoras que vayan a las oficinas cuando están solos, enviando mensajes incómodos mientras se camina por pasillos y menos invitaciones que solo recibirlas genera asco y una sensación de hostigamiento que no cambia. Esto no tiene ideología, pero debo decir que sorprende cómo en medio de tanto discurso del progresismo supuestamente a favor de la mujer se cae con tanto machito agresor en sus listas. Lo de Alex Flórez y sus conductas son solo un pequeño ejemplo de todo lo que sucede.

Solo hace falta ir los días de plenaria al Congreso para ver cómo es el día en que muchas, tristemente, empiezan a aprovechar porque es el día que van todos, algunos congresistas inician preguntando y ¿dónde trabajas?, muchas que son contratistas son las caperucitas para ellos. Con mucho dolor y desesperanza he creído que no pasará mucho, todos sabemos quiénes son, pero si sus víctimas no hablan no podemos hacer mucho. Quedamos entre la espada y la pared mientras esto sigue ocurriendo.