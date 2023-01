“AngloGold no tiene licencia ambiental”: MinAmbiente sobre mina Quebradona

Desde Davos, Suiza, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, habló con La W para hablar de la agenda que adelanta en el Foro Económico Mundial, pero también de las situaciones medioambientales en Colombia.

A propósito, la ministra Muhamad se refirió a la mina la Quebradona luego de las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro.

“Es un tema de Estado, no de un proyecto. Hay una sentencia del Consejo de Estado de agosto del 2022 que, luego del desorden minero que se armó en donde el Gobierno Nacional desafortunadamente repartió títulos como si el Ministerio de Minas estuviera aparte de toda la normatividad medioambiental”, dijo.

De esta manera, se refirió al tema de AngloGold y mencionó que desde el Ministerio de Ambiente están haciendo un “riguroso examen”.

“Lo que nos ordena la sentencia es a hacer un ordenamiento ambiental y minero. El sector tiene que definir en dónde se puede hacer minería, y en donde no la sentencia lleva a que se revoquen títulos ya entregados en zonas sensibles”, mencionó.

“Estamos haciendo un examen riguroso de muchas zonas que han tenido controversia social y ambiental, una de estas es la de Jericó y Támesis por los activos que hay allí y cuál es la vocación que deberían tener esos territorios”, agregó.

Asimismo, aclaró que AngloGold no tiene licencia ambiental, pues la ANLA se la negó en el 2021.

“Hay dos situaciones: una empresa de estas consolidad lo que llaman ‘derecho adquirido’ cuando tienen título y licencia ambiental. En 2021, la ANLA archivó y negó esa licencia porque los estudios no lograron demostrar que no habría afectación al agua y por el manejo de grandes residuos que se iban a acumular en la orilla del río Cauca”, sostuvo.

Finalmente, resaltó que al no demostrar que no se afectará el agua en Jericó y esa región de Antioquia, no tendrá licencia para la mina Quebradona.

