MinTransporte aclaró las dudas que hay sobre el congelamiento de tarifas de peajes

En entrevista con La W, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se pronunció sobre cómo está el panorama de los peajes en el país tras el decreto que ordena mantenerlos en tarifas de 2022 y no hacer incrementos.

Así las cosas, lo primero que dijo el ministro Reyes es que en el país hay 180 peajes de los cuales 27 están a cargo de las gobernaciones, de esos 27 peajes, 15 ya tienen incrementos mientras que el resto ha preferido no hacer ningún tipo de alza en sus tarifas.

Por otro lado, se encuentran los 40 peajes que están a cargo del Instituto Nacional de Vías, los cuales no deben tener ningún incremento. Luego se encuentran los 115 a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura de los cuales 99 no deben presentar ningún tipo de alza, los otros 19 restantes se conocen que ya tuvieron incrementos debido a que son peajes de primera generación los cuales tenían que hacer el alza en sus tarifas antes del 10 de enero y por ende en ellos no habrá ninguna posibilidad de volver a tarifas del 2022.

Frente a las concesiones que hicieron incrementos de sus tarifas, el ministro Reyes dijo “resulta que algunas concesiones tomaron la decisión por lo que no tenían el texto del decreto y a la hora doble cero del día 16 de enero aplicaron automáticamente los incrementos, en el día de ayer básicamente con la ANI se hicieron todos los contactos con concesiones que no congelaron las tarifas y están en el proceso, yo creo que hoy debemos tenernos a todos debidamente uniformados en la misma tarifa de 2022″.

Seguido a esto, el titular de la cartera de Transporte explicó que se encontraron bloqueos en 6 peajes de las concesiones que hicieron incrementos en sus tarifas, 2 en Córdoba, 2 en Cundinamarca y en Antioquia y Santander de a un peaje respectivamente, dejando claro que dichos bloqueos de transportadores ya fueron levantados y que se espera que esas estaciones de peajes en las próximas jornadas vuelvan a cobrar las tarifas que tuvieron durante el año pasado.

Frente a las concesiones de Iniciativas Privadas, las IP, las cuales han manifestado a W Radio que se siente a la deriva ya que no saben si deben acoger el decreto teniendo en cuenta que por ley no pueden solicitar garantías al Estado, lo que sería contrario a lo que se expidió en el decreto de congelamiento de tarifas, el ministro Reyes, les respondió “eso no importa que sean IP o sean APP, todos los peajes en Colombia se rigen por las normas que señalan que anualmente quien define el incremento de las tarifas es el Gobierno mediante decreto y si hay aumento automático, todos los 16 de enero hay aumento automático al no ser que Gobierno en su facultad legal decida congelar o modificar esas tarifas de los peajes”.

Así mismo, ante el interrogante sobre si las tarifas de peajes para 2024 por la medida adoptada en 2023 tendrán un fuerte incremento, el ministro manifestó que en el momento se debe pensar en lo que está ocurriendo en el año en curso teniendo en cuenta que el actual decreto sólo rige para el presente año, agregando que “jamás vamos a jugar con los colombianos de que en el próximo año vamos a aumentar en el doble de lo que no aumentamos este año, por el contrario una solicitud del presidente al equipo económico del Gobierno y en particular al Invias, ANI y al suscrito ministro es que revisemos la fórmula de los peajes”.

Frente al casi medio billón de pesos que esperan recibir las concesionarias por parte del Gobierno para suplir el dinero que dejarán de recibir durante este 2023 a causa de la medida de congelamiento de los pajes, el Mintransporte confirmó que es correcto pensar que todos los colombianos vamos a subsidiar la medida teniendo en cuenta que el dinero saldrá de presupuesto general de la Nación.

“Es que siempre lo hacemos porque una concesión para una vía que se construye a través de una APP, se construye con vigencias futuras y con lo que se recauda de los peajes, que es lo que introducimos aquí, una fuente nueva que en el pasado nunca se había utilizado, esa fuente nueva es la valorización que permitirá que proyectos existentes, proyectos nuevos se financien con esos recursos que se van a cobrar por supuesto a quienes se beneficien con las obras”, dijo.

Finalmente, frente al pronunciamiento de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en el que dijo que “en otros casos específicos, donde la naturaleza de los contratos y la realidad económica de los concesionarios tienen particularidades, se están analizando los caminos que, al amparo de la ley, permita tomar las decisiones que sean del caso”, el ministro Reyes, respondió que la medida había sido consensuada con el presidente de ese gremio, Juan Martin Caicedo, teniendo en cuenta que la ANI tuvo varias reuniones con el mismo donde se socializo el modelo.