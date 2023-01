Niñas son explotadas por mototaxistas: testimonio sobre la situación en Guaviare

En medio de la crítica situación que viven los niños de El Guaviare, denunciada por Univisión a través de un informe en el que plantearon panoramas de hambre, explotación sexual y drogas, La W pudo hablar con un conductor informal que conoce esta problemática, quien contó detalles de lo que viven los menores de edad en esta zona del país.

Pedro* relató que “la problemática con la comunidad indígena es la prostitución, no hay entes competentes que tengan control sobre esto, ellos mismos dicen que los indígenas tienen una inmunidad, dicen que no tienen poder para poder controlar eso. Las niñas indígenas son usadas por el transporte informal de los mototaxistas, ellos se encargan de traerlas, les dan bóxer y las tiran a la perdición”.

Manifestó que existe una zona de ‘la 40′, donde hay menores de edad que están siendo explotadas sexualmente.

“Las personas inescrupulosas se aprovechan de ellas, pero esto no es algo nuevo que se vea en San José de Guaviare”, añadió.

De igual forma, señaló que ahora a las comunidades indígenas se les ve consumiendo drogas en varias calles de esta región. Además, mencionó que muchos de ellos empezaron a robar, sin embargo, las autoridades no ejercen autoridad.

“Los mototaxistas montan a tres o cuatro niñas indígenas y se las llevan, de ahí en adelante no tenemos conocimiento para dónde se las llevarán, pero la están explotando, violando y todo lo que no es debido (…) La Policía sabe dónde mantienen los mototaxistas, pero ellos no han hecho nada”, añadió.

Escuche la entrevista completa: