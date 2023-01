Es falso el informe sobre presuntos abusos sexuales en el Guaviare: Fiscal Barbosa

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que es falso el informe de la cadena de televisión Univisión sobre que en el departamento de Guaviare, una menor de 10 años perteneciente a la comunidad indígena nukak, hubiera sido abusada sexualmente por un militar norteamericano.

También desmintió que producto de la agresión sexual, la menor hubiese dado a luz a un bebé.

“Desde el 12 de enero nosotros tenemos un equipo especializado de la dirección de Derechos Humanos, conformado por fiscales, investigadores, médicos forenses de la mayor experticia y liderados por la vicefiscal general de la Nación, hicimos varios desplazamientos y acciones urgentes y podemos decir que es falsa la información que se presentó por parte del medio Univisión, mañana yo informaré con una carta al presidente del medio internacional porque no puede informar o tratar de explicar una situación de dificultad de derechos humanos en esta región a partir de una información falsa (…)”, aseguró Barbosa, quien se pronunció desde San José de Guaviare.

Según explicó, más de 80 millones de pesos le costó a la Fiscalía General de la Nación, comisionar a un grupo de investigadores para adelantar las labores investigativas de la región en las que no encontraron ningún detalle sobre el supuesto caso.

Según dijo se adelantó una entrevista con el director regional de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien lleva nueve años en la entidad, y expresó que no ha tenido conocimiento de información de esta naturaleza en el tiempo que él ha estado.

Además, aseguró que, “en la entrevista con el medio de comunicación hizo referencia a otro caso de agresión sexual ocurrido en 2019 en el cual una menor de edad indígena habría sido abusada por militares colombianos”.

Entre tanto, se determinó que al inspeccionar las carpetas del ICBF, se encontró que entre 2018 y 2020, 378 indígenas mujeres o menores de edad fueron víctimas de violencia sexual “pero ninguno tiene un reporte donde se afirme los hechos narrados por los medios de comunicación”.

También se contactó a la Defensora de Familia, quien dijo que no conoce ningún caso relacionado con una menor de 10 años presuntamente abusada sexualmente por un militar norteamericano.

“Entrevista cuerpo de salud del Hospital Central de Guaviare, teniendo en cuenta que el informe dice que un tío llevó a la niña a practicar una cesárea, se realizó una visita al hospital donde se habría presentado el procedimiento y al respecto, la gerente manifiesta que no conoce ningún caso que tenga relación una menor de esa edad. Por su parte, el subgerente manifestó que no conocía ningún caso y no había registro del mismo”, detalló el fiscal.

Al mismo tiempo, precisó que también se le consultó al ginecólogo que está a cargo de la atención de las madres gestantes e indicó que conoció un caso de las características del que se publicó en el medio de comunicación.

“Adicionalmente, en la sala de cirugías no existe ningún dato donde se registre información de una cesárea practicada a una niña indígena menor de edad. Se consultó adicionalmente en la Registraduría, en los sistemas de los años 2015 al 2022, de registros de niños nacidos vivos y no hay evidencia de este hecho en el hospital”.

El fiscal Francisco Barbosa también mencionó que, se contactó a la personera del municipio, quien dijo que no tiene conocimiento de estos hechos.

“Se tuvo entrevista con la Comisaria de Familia quien lleva un año y manifestó que no tiene conocimiento de este hecho. Otra entidad consultada fue la Secretaria de Salud del Departamental que asegura que no conoce, ni conoció de casos de esta índole y se revisó el sistema de información de salud que tampoco arrojó resultados”, afirmó.

Agregó que la funcionaria señaló que “fue contactada por el medio de comunicación internacional para hablar sobre la situación de calle que tienen las mujeres indígenas menores de edad, y hacer un llamado por lo que están viviendo, pero no por el hecho que expusieron”.

Otra de las entidades que la Fiscalía General de la Nación consultó fue el batallón Brigada de Selva Número 22, que informó que no cuentan con militares extranjeros en esa zona ni en el batallón.

Del mismo modo, la Armada Nacional a través de la Base de Infantería de marina No. 32 Barracón, también señalaron que no han tenido militares extranjeros.

“Y algo más, se consultó a la comunidad Nukak y JIW que reportaron que no conocen ningún caso de esta naturaleza. Se sostuvo reunión con las antropólogas y sociólogas de la comunidad donde también se afirmó no tener conocimiento e información de un hecho parecido”.

Sobre las declaraciones de la directora de la Seccional Guaviare, Isabel León a Univisión, dijo el fiscal que “la entrevista, las preguntas y las respuestas fueron por casos generales de violencia sexual hacia los niñas indígenas y otro caso que se adelanta por el abuso de militares colombianos, pero no por el de la niña supuestamente abusada por un militar norteamericano”.

A través del CTI se revisaron los casos que se atendieron por violencia sexual y se señaló que se conocen hechos relacionados con ese tipo de denuncias.

Desde 2017 se hizo un rastreo sobre las denuncias y los casos reportados y no se encontró ninguna evidencia.

“El equipo investigativo revisó carpetas de los despachos donde hay investigaciones de víctimas de menores de edad y no hay registro de la niña en mención. La consulta se hizo en casos ocurridos desde 2017″.

Barbosa también dijo que, “con toda esta actividad investigativa no solo en la Fiscalía, sino también en otras entidades que podrían estar involucradas, e incluso con la misma comunidad Nukak, se ha concluido que no se ha encontrado nada sobre el caso al que se hizo referencia en el informe del medio de comunicación internacional y que fue replicado en Colombia”.

Dijo que mañana enviará una carta al presidente de Univisión donde advertirá la grave situación que se presentó con la noticia a la que calificó de falsa.

“Así no se hace el periodismo en este país, así no se puede hacer el periodismo (...),” dijo el fiscal que además pedirá a Univisión que rectifique la información publicada.